صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات کا آغاز

  • گوجرانوالہ
شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات کا آغاز

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مجلس تاجدارختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر اوردنیا ئے اسلام کے عظیم خطیب پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ اور معروف مذہبی سکالر بیرسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ کی زیر سرپرستی شروع ہوگئیں۔۔۔

خطیب الاسلام کے دربار پر چادرپوشی اور قصیدہ بردہ شریف کی تقریب میں علما ومشائخ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کی نصف صدی پر محیط دینی ،مذہبی اور ملی خدمات کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مزید 13 غیر قانونی باڑے مسمار ،5جانور ضبط کر کے مالکان کو جرمانے

50لاکھ کے درخت چوری،سخت نوٹس،کارروائی کا حکم

اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنا یاجائے ،ڈی پی او

پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

کلورکوٹ : اسسٹنٹ کمشنر کا شہروں میں اشیا کی قیمتوں کا جائزہ،گرانفروش گرفتار،جرمانے

مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ،سید محمد رضا شاہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن