شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات کا آغاز
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مجلس تاجدارختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر اوردنیا ئے اسلام کے عظیم خطیب پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ اور معروف مذہبی سکالر بیرسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ کی زیر سرپرستی شروع ہوگئیں۔۔۔
خطیب الاسلام کے دربار پر چادرپوشی اور قصیدہ بردہ شریف کی تقریب میں علما ومشائخ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کی نصف صدی پر محیط دینی ،مذہبی اور ملی خدمات کو سراہا۔