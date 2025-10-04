گجرات:2گروپوں کے درمیان فائرنگ سے ایک شخص زخمی
گجرات (نامہ نگار )تھانہ ککرالی کے علاقہ بھنڈر بیلہ کے قریب مسلح گروپوں کے درمیان فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ، پولیس کے موقع پر پہنچنے پر اہلکاروں پربھی فائرنگ کی گئی۔۔۔
اس دوران دانش علی سکنہ ککرالی زخمی حالت میں پایا گیا جو ایک گروپ کا سرغنہ تھا،جو پولیس کو 11مقدمات میں مطلوب ہے ، ملزم دانش کے قبضہ سے ناجائز پسٹل بھی برآمد کیا گیا،ملزم دانش نے بتایا کہ میرے ساتھی اور عمران نذیر عرف مانی وغیرہ ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے جس دوران مجھے فائرلگے ،ملزم دانش کو علاج کیلئے عزیز بھٹی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔