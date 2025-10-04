صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:گرفتاریوں کے باوجود منشیات فروشی،استعمال جاری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:گرفتاریوں کے باوجود منشیات فروشی،استعمال جاری

تتلے عالی(نامہ نگار )گرفتاریوں کے باوجود منشیات فروشی اور استعمال پر قابو نہیں پایا جا سکا، نوجوان نسل تباہ ہونے لگی۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں گھمن والا،مرالی والا،بھاکڑانوالی،اودھے ،کوٹ بلال،تنگ گلاں،ہردواوھے۔۔۔

بوپڑا کلاں،لنج شریف،ماڑی بھنڈراں،شمسہ ڈھڈہ،قلعہ مصطفی آباد،مجوچک سمیت دیگر دیہی علاقوں میں منشیات فروش علاقہ غیر سے چرس،افیون،ہیروئن،آئس منگوا کر فروخت کر رہے ہیں جس سے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ، دیہی علاقوں میں قائم ڈیروں پر بھٹیاں لگا کر دیسی شراب بھی تیار کی جاتی ہے جسے نہ صرف مقامی طور پر بیچا جارہا ہے بلکہ۔۔۔ آرڈر پر شہروں کو بھی بھجوایا جا رہا ہے ۔تتلے عالی پولیس کی کارروائیوں میں تین درجن کے قریب منشیات فروشوں کی گرفتاری اور جیل بھجوایا جانے کے باوجودمنشیات کی فروخت اور اس کا بڑھتا استعمال قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے لمحہ فکریہ ہے ۔سابق ناظم رانا شبیر احمدنمبردار،رانا طیب مقصود،رانا محمد حسین نے پولیس انتظامیہ سے منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

