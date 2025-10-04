سیالکوٹ:بڑی مقدارمیں چرس اور ہیروئن برآ مد ، متعدد افراد گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ مراد پور پولیس نے متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ۔ ایس ایچ اوقیصر بشیر گھمن نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ۔ولید اقبال گجر سے 2کلو 260گرام چرس،اسامہ بٹ سے ایک کلو 220گرام چرس ،ذیشان سے 60 گرام آئس،یوحنایوسف سے 2کلو 240گرام چرس، شازم بشارت سے 580گرام چرس ،عثمان سے 560گرام چرس اورآئس برآمد کرلی ۔
