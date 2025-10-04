صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ایل پی جی کا غیر قانونی کاروبار ،زندگیوں کو خطرہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر میں سول ڈیفنس آفیسر ز کی ملی بھگت سے جگہ جگہ غیر قانونی ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں جس سے اندرون شہر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، حفاظتی انتظامات کے بغیر ایل پی جی کی د کانوں سے شہر میں کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔۔۔

سیالکوٹ شہر کے علاقوں ایمن آباد روڈ، رنگ پورہ ،پل ایک سمیت دیگر علاقوں میں سول ڈیفنس آفیسر ز کی آشیر باد سے ایل پی جی کی د کانیں کھل چکی ہیں جو غیر معیاری سلنڈروں میں بھی گیس بھرتے ہیں اور شہری آبادی والے علاقوں میں ایل پی جی کی د کانیں مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ہم نے سول ڈیفنس آفیسر ز کو اس بارے آگاہ کیا لیکن وہ دکانداروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے جس سے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے شہری آبادی والے علاقوں سے ایل پی جی کی دکانوں کا بند کرائیں۔

 اور د کانداروں کی سرپرستی کرنے والے سول ڈیفنس کے آفیسر ز کیخلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

