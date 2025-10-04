اسرائیل کی محافظ عالمی قو تیں اصل مجرم :زاہد الراشدی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی نے کہا ہے کہ گلوبل صمود فلوٹیلا کو روکنے اور اس پر اسرائیلی جارحیت عالمی ضمیر کے منہ پر طمانچہ ہے ،درندے کا کام درندگی ہے لیکن اصل مجرم وہ عالمی قوتیں ہیں۔۔۔
جو اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتی اور اس کی دہشت گردی کی سہولت کاری کرتی ہیں۔ اسرائیل کی کھلی بربریت اور انسانی اقدار کی پامالی پر خاموش رہنے والے ادارے اور ممالک بھی برابر کے شریکِ جرم ہیں۔مولانا زاہد الراشدی نے امریکی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ دراصل غزہ کو نصارٰی کے قبضے میں دینے کی نئی سازش ہے جسے امتِ مسلمہ متحد ہو کر مسترد کرے ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو اپنے داخلی اختلافات بھلا کر فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے دفاع کیلئے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا۔انہوں نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہاں عوامی مطالبات کو تسلیم کرنے کے بجائے طاقت کا استعمال دانشمندی نہیں بلکہ بدامنی کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گا، حکومت کو چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کی جائز آواز سنے اور ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے تاکہ حالات کو پرامن انداز میں قابو پایا جا سکے ۔