نوشہرہ ورکاں:جماعت اسلامی، وکلا رہنما ئوں اور طلبا کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی

نوشہرہ ورکاں:جماعت اسلامی، وکلا رہنما ئوں اور طلبا کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )فلسطین اور گلوبل صمود فلوٹیلا سے اظہار یک جہتی کیلئے جماعت اسلامی، وکلا رہنما ئوں اور طلبا نے ریلیاں نکالیں جبکہ جمعتہ المبارک کے اجتماعات میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کی گئیں۔۔۔

ریلیوں سے جماعت اسلامی کے زونل امیر سردار عبد الرزاق، وکلا راہنما سہیل رسول گجر، اظہر امتیاز کھرل، نجی سکول سسٹم کے چیف ایگزیکٹو میاں منظور احمد اور قاری دلاور حسین اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس کے خلاف پورا عالم سراپا احتجاج ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسلامی ممالک فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات کیلئے مشترکہ طور پر فوجی کارروائی کریں۔

 

