نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کیخلاف احتجاج
گوجرانوالہ ، وزیر آ باد ، علی پور چٹھہ (نیوز رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر ، تحصیل رپورٹر )نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کیخلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر گوجرانوالہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور۔۔۔
پریس کلب کی عمارت پر سیاہ پرچم لہرا د ئیے گئے ۔مظاہرین نے کہا کہ نیشنل پریس کلب پر حملہ آور ہونے والوں کو نوکریوں سے نکالا جائے اور انکے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔صدر بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد افتخار احمد بٹ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ، شرکا نے واقعہ کو تاریخ کا ‘سیاہ ترین باب’ قرار دیا ۔ مرکزی پریس کلب علی پور چٹھہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اجلاس میں صحافیوں نے کہا کہ پریس کلب صحافیوں کا گھر ہے اور اس پر حملہ آزادیِ صحافت اور جمہوریت پر براہِ راست وار ہے ۔