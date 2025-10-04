صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کیخلاف احتجاج

  • گوجرانوالہ
نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کیخلاف احتجاج

گوجرانوالہ ، وزیر آ باد ، علی پور چٹھہ (نیوز رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر ، تحصیل رپورٹر )نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کیخلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر گوجرانوالہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور۔۔۔

پریس کلب کی عمارت پر سیاہ پرچم لہرا د ئیے گئے ۔مظاہرین نے کہا کہ نیشنل پریس کلب پر حملہ آور ہونے والوں کو نوکریوں سے نکالا جائے اور انکے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔صدر بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد افتخار احمد بٹ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ، شرکا نے واقعہ کو تاریخ کا ‘سیاہ ترین باب’ قرار دیا ۔ مرکزی پریس کلب علی پور چٹھہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اجلاس میں صحافیوں نے کہا کہ پریس کلب صحافیوں کا گھر ہے اور اس پر حملہ آزادیِ صحافت اور جمہوریت پر براہِ راست وار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر

ایس پی راول کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

خانپور ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن