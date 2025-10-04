پرانے ریلوے سٹیشن کی عمارت کو ادبی سرگرمیوں کیلئے استعمال کا فیصلہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کا علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، انہوں نے پرانے ریلوے سٹیشن، ڈنگہ پھاٹک، جی ٹی روڈ، گرین بیلٹس گورنمنٹ اقبال ہائی سکول، گھنٹہ گھر چوک۔۔۔
گورنمنٹ جناح میموریل ہائی سکول فار بوائز گھنٹہ گھر چوک، اندرون شہر کالج روڈ اور میٹرنٹی ہسپتال سیٹلائٹ ٹاؤن کا دورہ کیا۔ پرانے ریلوے سٹیشن کے دورہ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ پرانے ریلوے سٹیشن کی خستہ حال عمارت کی مرمت و بحالی اور تزین وآرئش کے کام تیزی سے جاری ہے ، بحالی اور تزئین و آرائش کے کاموں کی تکمیل کے بعد عمارت کو ثقافتی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے بروئے کار لایا جائے گا۔