امدادی سامان لے جانیوالے قافلے پر اسرائیلی حملے پر احتجاج
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پی پی 64 گوجرانوالہ فرقان عزیزبٹ نے غزہ کے مظلومین کیلئے انسانی ہمدردری کے تحت امداد لے کر جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا میں جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت دیگر۔۔۔
45ممالک کے 500 شرکا پر اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے اور گرفتاریاں انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں، اقوام متحدہ اور بالخصوص عالمی برادری کے منہ پر زور دار طمانچہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے تمام اخلاقی حدود کو عبور کر لیا ،نہتے اور پر امن لوگوں کی گرفتاریوں کاعالمی برادری سخت نوٹس لے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی پی پی 64 کے زیر انتظام اسرائیل مردہ باد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر محمد نذیر احمد، اجمل خطیب انصاری ،ارشاد انصاری ،محمد نذیر احمد ،عثمان آصف بٹ،حسن بٹ، عبدالقیوم بٹ،فہد گجر ودیگر نے شرکت کی۔انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کاغزہ خالی کرنے سے انکار اور قبضہ قائم رکھنے کے اعلان نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام نہا د امن معاہدے کے غبارے سے ہوا نکال دی ، جماعت اسلامی 7اکتوبر کو شیرانوالہ باغ جی ٹی روڈ پر میں غزہ میں ہونے والے مظالم اور نام نہاد امن معاہدے پر پاکستانی حکومت کے موقف کے خلاف مارچ کرے گی،دو ریاستی حل کی آڑ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے ۔