گجرات:گھریلورنجش پر بیوی کو قتل کرنے والا گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:گھریلورنجش پر بیوی کو قتل کرنے والا گرفتار

گجرات (نامہ نگار )تھانہ بولانی پولیس نے گھریلورنجش پر بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کرنے والا گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق 21 ستمبر کو تھانہ بولانی کے علاقہ معصوم پور کے رہائشی غلام مصطفی نے پولیس کو اطلاع دی کہ۔۔۔ ہم گھرکی چھت پر سوئے ہوئے تھے کہ رات 10 بجے اچانک فائر نگ کی آواز آئی جس پرنیچے اترے تو دیکھا کہ میری والدہ چارپائی پر خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی جس کو میرے سوتیلے باپ وسیم الرحمن نے فائر نگ کر کے قتل کر دیا اور ہمیں دھمکیاں دیتے فرار ہو گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی SIاحسان لطیف ایچ او تھانہ بولانی اپنے عملہ کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور کرائم سین یونٹ کے ذریعے شواہد اکٹھے کرکے نامزد ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔ڈی پی او رانا عمر فاروق نے ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکل ڈاکٹر ممتاز احمد میکن کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ بولانی اور دیگر پولیس افسر وں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی ، پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ وارانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے سفاک ملزم وسیم الرحمن کو گرفتار کرلیا، ملزم کے قبضہ سے آلہ قتل پسٹل 30 بور برآمد کر لیا گیا۔

