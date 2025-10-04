سیالکوٹ:پانی بچا ئو پوسٹر مقابلہ اور سموگ آگاہی واک
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت یومِ تحفظ ماحولیات کے سلسلہ میں پانی بچا ئو، مستقبل محفوظ بناؤ پوسٹر مقابلہ، سموگ آگاہی واک اور شجرکاری مہم کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے زیر اہتمام پوسٹر مقابلے میں سکول اور۔۔۔
کالج سطح کے طلبہ و طالبات نے پانی کے تحفظ اور اس کے ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے تخلیقی تصاویری پیغامات پیش کیے ۔ سکول سطح پر احمد علی و دانش نے پہلی، عدیم مرتضیٰ و اقبال نے دوسری جبکہ عائشہ احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کالج سطح پر رحمہ شاہد نے پہلی، سویرا قیصر دوسری اور ثنا اسلام نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ ڈپٹی کمشنر نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں سرٹیفکیٹ اور کیش انعامات تقسیم کیے ۔