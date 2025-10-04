نوجوان ملکی بقا کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں:ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا ہے کہ نوجوان ملکی بقا کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں اور بالخصوص طالبات کے اتنے کم عرصہ میں اتنی شاندار پرفارمنس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین بھی میدان عمل میں کود چکی ہیں۔۔۔
جو اچھی بات اوروقت کی انتہائی ضرورت ہے انہوں نے شہری دفاع کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس یونیورسٹی کی طرح دیگر تعلیمی اداروں میں بھی طلبا کو ٹریننگ سیشن ہوں گے ، گفٹ یونیوسٹی میں یہ چوتھا پروگرام ہے جس میں تنظیم شہری دفاع کے میل اور فی میل ماسٹر ٹرینر تیار کر رہے ہیں تاکہ اس کا دائرہ گوجرانوالہ کے تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیوں تک بڑھایا جا سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تنظیم شہری دفاع کے زیر اہتمام گفٹ یونیورسٹی میں 3 روزہ تربیتی پروگرام کی ختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔تقریب سے رجسٹرار وسیم اﷲ ڈار ، چیف وارڈن صاحبزادہ سجادسعود چشتی، میاں محمد اکرام ، ڈپٹی چیف وارڈن عاطف جاوید، سول ڈیفنس آفیسر طاہر جاوید ،انسٹرکٹر زمان شاہ، میڈم ریشم، ڈپٹی ڈویژنل وارڈن حافظ غلام مصطفی ، ڈپٹی گروپ وارڈن زینب جاوید نے بھی خطاب کیا قبل ازیں طالبات نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کا مظاہرہ کیا جس میں فرسٹ ایڈ ، فائٹر فائٹنگ اور ریسکیو کرنے کا عمل بھی شامل تھا ۔