وزیر آباد :امن کے سفیروں پر اسرائیلی حملے کیخلاف ریلی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )جماعت اسلامی ضلع وزیرآباد کے زیر اہتمام اسرائیل کی جانب سے گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کیا گیا ۔اسلامک سینٹر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔۔۔

جس میں مظاہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر جماعت اسلامی ناصر محمود کلیر نے کہا کہ اسرائیل دہشتگرد ریاست ہے اور امت کے سینے میں گھسایا گیا ایک ایسا خنجر ہے جس کو ختم کر نا پڑے گا امہ کے سربراہان کو اب سستی و غیر ذمہ داری کو ترک کرتے ہوئے نوٹس لینا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے سفیروں پر مبنی قافلہ صمود فلوٹیلا کے افراد کو یرغمال بنانا اور غزہ کے معصوم افراد کی معاونت کیلئے ان رضا کاروں کو روکنا صریح ظلم ہے اس پر عالمی عدالت انصاف،اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو نوٹس لینا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان صمود فلوٹیلا میں شامل پاکستانی قوم کے فخر سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر افراد کی سلامتی کو یقینی بنائیں اور اسرائیل سمیت امریکہ کو بھی باور کروائیں کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ان افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق کرے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا،ریلی سے صابر حسین بٹ،ڈاکٹر عبید اللہ گوہر،زمان حیدر چیمہ و دیگر نے بھی خطاب کیا ۔

 

