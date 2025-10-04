ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد،کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد، نوجوان کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین کا رشتہ انتہائی اہم اور سب سے پیارا ہوتا ہے جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی رشتہ اس خلا کو پورا نہیں کر سکتا، مولا کریم مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعظم مہراور انکی فیملی کو صبر عطا فرمائے ۔
تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد، نوجوان کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین کا رشتہ انتہائی اہم اور سب سے پیارا ہوتا ہے جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی رشتہ اس خلا کو پورا نہیں کر سکتا، مولا کریم مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعظم مہراور انکی فیملی کو صبر عطا فرمائے ۔