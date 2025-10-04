صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد،کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت

  • گوجرانوالہ
ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد،کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد، نوجوان کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین کا رشتہ انتہائی اہم اور سب سے پیارا ہوتا ہے جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی رشتہ اس خلا کو پورا نہیں کر سکتا، مولا کریم مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعظم مہراور انکی فیملی کو صبر عطا فرمائے ۔

تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ ڈار کی وزیرآباد آمد، نوجوان کارکن اعظم مہر کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین کا رشتہ انتہائی اہم اور سب سے پیارا ہوتا ہے جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی رشتہ اس خلا کو پورا نہیں کر سکتا، مولا کریم مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعظم مہراور انکی فیملی کو صبر عطا فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن