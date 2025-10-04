نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے
راہوالی (نامہ نگار )نوسر باز دو ساتھیوں کیساتھ ملکر جاز کیش شاپ سے ایک لاکھ 32ہزار روپے اکائو نٹ میں منتقل کروا کر فرار ہوگیا۔ راہوالی کے نعمان کی کوٹ شاہاں موڑ پر موبائل فون شاپ ہے جہاں کوٹ شاہاں کا شازب انصاری آیا۔۔۔
اور کہا کہ میرے نمبر پر 44ہزار روپے منتقل کردو جب اس نے رقم بھیج دی تو ملزم شازب نے کہا کہ 88ہزار روپے مزید بھیج دو اس نے وہ بھی منتقل کر دئیے ،اسی دوران ملزم نے دو نامعلوم ساتھیوں کو بلا لیا اور د کانداروں کو باتوں میں لگا کر ساتھیوں کے ساتھ فرارہوگیا۔ تھانہ کینٹ پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔