صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

  • گوجرانوالہ
نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

راہوالی (نامہ نگار )نوسر باز دو ساتھیوں کیساتھ ملکر جاز کیش شاپ سے ایک لاکھ 32ہزار روپے اکائو نٹ میں منتقل کروا کر فرار ہوگیا۔ راہوالی کے نعمان کی کوٹ شاہاں موڑ پر موبائل فون شاپ ہے جہاں کوٹ شاہاں کا شازب انصاری آیا۔۔۔

اور کہا کہ میرے نمبر پر 44ہزار روپے منتقل کردو جب اس نے رقم بھیج دی تو ملزم شازب نے کہا کہ 88ہزار روپے مزید بھیج دو اس نے وہ بھی منتقل کر دئیے ،اسی دوران ملزم نے دو نامعلوم ساتھیوں کو بلا لیا اور د کانداروں کو باتوں میں لگا کر ساتھیوں کے ساتھ فرارہوگیا۔ تھانہ کینٹ پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر

ایس پی راول کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

خانپور ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن