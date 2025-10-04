صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

  • گوجرانوالہ
عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اﷲ وڑائچ نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے مسلمان جانیں قربان کر دیں گے۔۔۔

مگر عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دیں گے ، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا بنیادی مضبوط عقیدہ ہے آئین پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں او ر نہ ہی مسلمانوں کے قبرستانوں میں تذفین کرسکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال بار ہال میں سانحہ پیرو چک میں مسلمانوں کیخلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کرنے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور انہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطا ب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کیخلاف در ج مقدمات فوری خارج کئے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مزید 13 غیر قانونی باڑے مسمار ،5جانور ضبط کر کے مالکان کو جرمانے

50لاکھ کے درخت چوری،سخت نوٹس،کارروائی کا حکم

اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنا یاجائے ،ڈی پی او

پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

کلورکوٹ : اسسٹنٹ کمشنر کا شہروں میں اشیا کی قیمتوں کا جائزہ،گرانفروش گرفتار،جرمانے

مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ،سید محمد رضا شاہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن