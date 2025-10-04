عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اﷲ وڑائچ نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے مسلمان جانیں قربان کر دیں گے۔۔۔
مگر عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دیں گے ، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا بنیادی مضبوط عقیدہ ہے آئین پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں او ر نہ ہی مسلمانوں کے قبرستانوں میں تذفین کرسکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال بار ہال میں سانحہ پیرو چک میں مسلمانوں کیخلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کرنے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور انہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطا ب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کیخلاف در ج مقدمات فوری خارج کئے جائیں۔