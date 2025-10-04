صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:گھر میں گھس کر فائرنگ ، تشدد ، 2 بھا ئی زخمی

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار )سبحان ٹا ؤن لیبر گلشن کالونی میں معمولی تلخ کلامی پر 6افراد نے گھر میں گھس کر ماں اور 2 بیٹوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، ملزم ہوائی فائرنگ کر تے فرار ہوگئے ۔ سبحان ٹاؤن کی فرحت حیات ساڑھے آٹھ بجے۔۔۔

رات و بچوں کے ہمراہ گھر میں موجود تھی کہ نعمان ، علی رضا سکنہ گلشن کالونی، ملک جمی ، سمیع اﷲ سکنہ منڈیالہ وڑائچ گھر داخل ہوئے ۔ دونوں بیٹوں شیر علی اور محمد حسین پر پستولو ں، رائفلوں کے بٹ مار کر تشدد کرتے رہے اور فائرنگ کرکے محمد حسین اور شیر علی کو زخمی کردیا۔ ماں بیٹوں کو چھڑ انے کیلئے آگے بڑھی تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کردیا ،ملزم ہوائی فائرنگ کرتے اور دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے ۔ ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

