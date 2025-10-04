صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرائے جائیں گے :صدر گجرات چیمبر

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری احمد حسن مٹو نے کہا ہے کہ گجرات چیمبر آف کامرس کی ترقی اوربزنس کمیونٹی، تاجر کمیونٹی کے مسائل ٹیم ورک کے ساتھ حل کرائے جائیں گے۔۔۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مبارکباد دینے کے لئے آنے والے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سینئر نائب صدراکرام افضل بٹ اور جنرل سیکرٹری چودھری عثمان مظفر بھی موجود تھے ۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احمد حسن مٹو نے کہا کہ اس سال گجرات چیمبر کی صنعتی نمائش بھی بحال کرائی جائے گی تاکہ کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو ،ایکسپورٹ میں اضافہ کیلئے بھی اقدامات کئے جائیں گے ۔

 

