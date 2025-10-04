کامونکے :5افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا
کامونکے (نامہ نگار )پانچ افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا۔گزشتہ روز ایمن آباد کی نجی کالونی کے (ث) کی اہلیہ اور بچوں کو 4 تولے طلائی زیورات سمیت چیچہ وطنی کا جمشید اور عثمان وغیرہ پانچ افراد اغواکرکے لے گئے ۔ایمن آبادپولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
پانچ افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا۔گزشتہ روز ایمن آباد کی نجی کالونی کے (ث) کی اہلیہ اور بچوں کو 4 تولے طلائی زیورات سمیت چیچہ وطنی کا جمشید اور عثمان وغیرہ پانچ افراد اغواکرکے لے گئے ۔ایمن آبادپولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔