صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :5افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :5افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا

کامونکے (نامہ نگار )پانچ افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا۔گزشتہ روز ایمن آباد کی نجی کالونی کے (ث) کی اہلیہ اور بچوں کو 4 تولے طلائی زیورات سمیت چیچہ وطنی کا جمشید اور عثمان وغیرہ پانچ افراد اغواکرکے لے گئے ۔ایمن آبادپولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

پانچ افراد نے خاتون کو بچوں سمیت اغوا کرلیا۔گزشتہ روز ایمن آباد کی نجی کالونی کے (ث) کی اہلیہ اور بچوں کو 4 تولے طلائی زیورات سمیت چیچہ وطنی کا جمشید اور عثمان وغیرہ پانچ افراد اغواکرکے لے گئے ۔ایمن آبادپولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین

گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی

شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن