چینی کی قیمت بے قابو 250 روپے بکنے لگی جرمانوں کا خوف دکانداروں نے رکھنا چھوڑدی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چینی کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور شہریوں کو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مقرر کردہ نرخ پر فراہمی یقینی بنانے میں ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ ادارے مکمل ناکام ہوگئے۔۔۔
مارکیٹ میں چینی کی قیمت 250 روپے سے تجاوز کر گئی ،متعدد دکانداروں نے کارروائیوں اور بھاری جرمانوں سے بچنے کیلئے چینی رکھنا چھوڑ دی۔ حکومتی سطح پر مقررہ کردہ قیمت پر عملدر آمد کر انے میں متعلقہ محکمے مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کے مختلف علاقوں لہائی بازار، گندم منڈی، مین بازار، شہاب پورہ، خادم علی روڈ، سرکلر روڈ، چرچ روڈ، حاجی پورہ روڈ پر قائم دکانوں پر چینی کی قیمت 250روپے سے تجاوز کرجانے کے باعث عام آدمی کیلئے خریداری ناممکن ہو گئی۔ دکانداروں کاکہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور دیگر دارے پرچون فروشوں کیخلاف کارروائیاں کرتے ہیں لیکن ہول سیل ڈیلرز اور مینوفیکچررز کیخلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اقدامات کئے جائیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف فراہم ہوسکے ۔