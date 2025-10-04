صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

  • گوجرانوالہ
بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

گوندلا نوالہ (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں سرکاری و نجی سکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طلبا کو صاف پانی کی فراہمی کا شدید فقدان ہے ، بیشتر اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں جبکہ کافی عرصہ قبل بنائے گئے۔۔۔

واٹر ٹینک گندے اور زنگ آلود ہو چکے ہیں جس سے طلبا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، بیشتر تعلیمی ادارے آلودہ پانی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طلبا کا کہنا ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں نصب پانی کی ٹینکیاں اور پائپ لائنیں کائی اور زنگ سے ڈھکی ہوئی ہیں جس سے پانی ناقابل استعمال ہو گیا ہے ، سکولوں کے ٹینکوں کی صفائی کا بھی معقول انتظام نہیں ،بیشتر پرائمری اور مڈل سکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر غیر فعال ہیں ، طلبا گھروں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ، والدین اور شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ایجوکیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر فعال کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن