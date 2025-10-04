بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال
گوندلا نوالہ (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں سرکاری و نجی سکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طلبا کو صاف پانی کی فراہمی کا شدید فقدان ہے ، بیشتر اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں جبکہ کافی عرصہ قبل بنائے گئے۔۔۔
واٹر ٹینک گندے اور زنگ آلود ہو چکے ہیں جس سے طلبا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، بیشتر تعلیمی ادارے آلودہ پانی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طلبا کا کہنا ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں نصب پانی کی ٹینکیاں اور پائپ لائنیں کائی اور زنگ سے ڈھکی ہوئی ہیں جس سے پانی ناقابل استعمال ہو گیا ہے ، سکولوں کے ٹینکوں کی صفائی کا بھی معقول انتظام نہیں ،بیشتر پرائمری اور مڈل سکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر غیر فعال ہیں ، طلبا گھروں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ، والدین اور شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ایجوکیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر فعال کیا جائے ۔