سید احتشام گیلانی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سید احتشام گیلانی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر منتخب ہو گئے ۔ سیالکوٹ چیمبر کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اتحاد فاؤنڈر گروپ کے قائد ریاض الدین شیخ و دیگر نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نو منتخب عہدیدار وں کا اعلان کیا گیا جس میں احتشام گیلانی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر، مراد ارشد سینئر نائب صدر جبکہ شیخ سلیمان مجید نائب صدر کے عہدے کیلئے منتخب ہوئے ہیں۔ نو منتخب صدر نے کہا کہ سیالکوٹ صنعت و حرفت کا گہوارہ ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے اس عظیم ادارے کی قیادت کا موقع ملا ،شہر اقبال کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات کام کروں گا اور اپنی تاجر برادری کی ساکھ کی بہتری کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔