حافظ آباد:عورت نے شاپنگ کرتی خاتون کے بیگ سے رقم اور شناختی کارڈ نکال لیا
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد شہر میں شاہین مارکیٹ کے قریب نامعلوم خاتون نے شاپنگ کیلئے آئی خاتون کے ہینڈ بیگ سے 30ہزار روپے اور شناختی کارڈ چرالیا جس کے بعد۔۔۔
خاتون فرارہوگئی۔چاہ قاضیاں بجلی محلہ کے رہائشی علی اختر کی بیوی شاہین مارکیٹ کے قریب بچوں کے ہمراہ شاپنگ کرنے کیلئے گئی تو وہاں نامعلوم خاتون نے اسکے ہینڈ بیگ سے رقم اور شناختی کارڈ چر الیا۔پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمہ کی تلاش شروع کردی۔