تتلے عالی :مختلف وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار )مختلف وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہو گئے ۔ماڑی بھنڈراں کے زمیندار فیاض احمد سے بھدر سیم نالہ کے قریب دو ڈاکوؤں نے 16ہزار روپے ،موبائل فون چھین لئے۔۔۔
بھاکرانوالی کے عدنان اسحق کی موٹر سائیکل نمبر جی اے کے 6884 تتلے عالی سے چوری ہو گئی ،گھمن والا میں احسان کا90ہزار روپے کا بکرا حویلی سے چوری ہوگیا،ہردواودھے میں ابوسفیان کا انورٹر چوری ہوگیا،کوٹ نثار شاہ میں آصف منظور ،بڈھا گورائیہ میں عباس کی زرعی موٹر یں چوری ہو گئیں،بھرئیاں کے عبدالستار کے کھیتوں سے 50ہزار روپے کا شیشم کادرخت چوری ہوگیا۔