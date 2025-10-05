صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار خاتون کی آ نکھوں میں مر چیں ڈال کر ہینڈ بیگ چھین کر فرار

  • گوجرانوالہ
موٹر سائیکل سوار خاتون کی آ نکھوں میں مر چیں ڈال کر ہینڈ بیگ چھین کر فرار

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )ایڈریس پوچھنے کے بہانے موٹر سائیکل سوار وں نے سڑک کنارے رکشے کے انتظار میں کھڑی خاتون کی آنکھوں میں مرچیں ڈال پر بیگ چھین لیا اور فرار ہو گئے۔۔

بتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ کی رہائشی صفیہ بی بی رات10بجے اندرون حافظ آباد روڈ پر بلال روڈ کے کارنر پر رکشہ کے انتظار میں کھڑی تھی، دو موٹر سائیکل سواروں نے ایڈریس پوچھنے کے بہانے آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں اور ہینڈ بیگ چھین لیا جس میں طلائی کانٹے ، 16 ہزار روپے اور موبائل فون تھا ۔

 

