ہیڈبمبانوالہ:لیگی رہنماسعید اﷲسیان کے ماموں کی آج رسم قل
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)سابق یوسی چیئرمین و لیگی رہنما چودھری سعید اﷲ سیان کے ماموں محسن سندھو اور حافظ عاصم سندھو کے والد یونس اقبال سندھو کے ایصال ثواب کیلئے قل و دسو یں کا ختم آج اتوار دن 11 بجے جامع مسجد غوثیہ کنڈن سیان میں ہو گا۔
