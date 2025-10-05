صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ:لیگی رہنماسعید اﷲسیان کے ماموں کی آج رسم قل

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ:لیگی رہنماسعید اﷲسیان کے ماموں کی آج رسم قل

ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)سابق یوسی چیئرمین و لیگی رہنما چودھری سعید اﷲ سیان کے ماموں محسن سندھو اور حافظ عاصم سندھو کے والد یونس اقبال سندھو کے ایصال ثواب کیلئے قل و دسو یں کا ختم آج اتوار دن 11 بجے جامع مسجد غوثیہ کنڈن سیان میں ہو گا۔

سابق یوسی چیئرمین و لیگی رہنما چودھری سعید اﷲ سیان کے ماموں محسن سندھو اور حافظ عاصم سندھو کے والد یونس اقبال سندھو کے ایصال ثواب کیلئے قل و دسو یں کا ختم آج اتوار دن 11 بجے جامع مسجد غوثیہ کنڈن سیان میں ہو گا۔

 

