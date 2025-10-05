صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی تقریبات اختتام پذیر

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )مجلس تاجدار ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر اور عالم اسلام کے خطیب پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے عرس کی دوروزہ تقریبات اختتام پذیر ہوگئیں۔۔۔

تقریبات کی صدارت جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ بیرسٹر پیر سید وسیم الحسن نقوی نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خادم حسین خورشید، علامہ مفتی محمد طاہر تبسم ،علامہ محمد افضال نقشبندی، علامہ قاری احمد حسن چشتی، علامہ ملازم حسین ڈوگر، پیر سید برہان حیدر نقوی، مولانا محمد اکبر نقشبندی، سرفراز احمد تارڑ، مولانا بدرالزمان تارڑودیگر علما نے کہا کہ کفرکی اسلام کے خلاف بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں اورسازشوں کے خلاف امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پرمتحد ہونا چا ہیے ۔ 

 

