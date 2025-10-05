صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:لڑکی کیساتھ اجتماعی زیادتی اور ویڈیو ، 3 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )نابالغ لڑکی کیساتھ اجتماعی زیادتی اورویڈیو بنانے کے واقعہ پرڈی پی او سیالکوٹ کے نوٹس پرفوری کارروائی،مرکزی ملزم سمیت 3 افرادگرفتار کر لئے گئے ۔ تھانہ پھلورہ کی حدود ڈگری ہریاں کے رہائشی غلام سرور نے حال ہی میں پولیس کو اطلاع دی کہ5۔۔۔

سال قبل ان کی 16سالہ نابالغ پوتی (م) کو 5 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی بنا لی ، خوفزدہ ہو کربچی نے کسی کو نہ بتا یا،چند روز قبل ویڈیو کا علم ہوا ، ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واقعہ کا نوٹس لیا اور ایس ڈی پی او پسرور کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دے کر ملزموں کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا،تھانہ پھلورہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ویڈیو میں نظر آنے والے زیادتی کے مرکزی ملزم حسین عرف چشن سمیت 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا جبکہ باقی 2ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ گھناؤنے جرائم میں ملوث ملزم کسی رعایت کے مستحق نہیں ،قانون کے مطابق عبرتناک سزا دلوائی جائے گی ۔

 

