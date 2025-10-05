بچو ں کی حفاظت کیلئے موجود نوجوان کی کزن سے زیادتی کی کوشش
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ کے محلہ اسلام آباد میں اوباش کی سوئی ہوئی 9سالہ کزن سے زیادتی کی کوشش، بچی کے شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا ۔بتایا گیا ہے کہ۔۔۔
لدھیوالہ کے محلہ اسلام آباد کے رکشہ ڈرائیور صفدر کی اہلیہ بہن کو ملنے لاہور گئی ہوئی تھی،وہ صبح رکشہ لے کر مزدوری پر چلا گیا اور بھانجے عمیر کو بچوں کی حفاظت کیلئے گھر چھوڑ گیا، رات10بجے بچے سو رہے تھے تو عمیر نے کمسن کزن کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، بچی کے شور پر باقی بچے اٹھ گئے تو ملزم دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا ،لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔