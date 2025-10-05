صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھانا بناتے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی،میاں بیوی اور پو تا زخمی

  • گوجرانوالہ
کھانا بناتے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی،میاں بیوی اور پو تا زخمی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شتاب گڑھ کے علاقہ میں گھر میں کھانا بناتے سلنڈر سے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی۔آگ لگنے سے 3افراد معمولی جھلس گئے ۔ ریسکیو 1122 نے موقع پہنچ کر 63سالہ اسحاق،بیوی 60سالہ ارشاد بی بی اور 6 سالہ پوتے عمر کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد علامہ اقبال ہسپتال منتقل کر دیا۔

شتاب گڑھ کے علاقہ میں گھر میں کھانا بناتے سلنڈر سے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی۔آگ لگنے سے 3افراد معمولی جھلس گئے ۔ ریسکیو 1122 نے موقع پہنچ کر 63سالہ اسحاق،بیوی 60سالہ ارشاد بی بی اور 6 سالہ پوتے عمر کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد علامہ اقبال ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پارکس ، گرین بیلٹس تباہ، شہری تفریح سے محروم

گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

کمشنر کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اجلاس

ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

170 کلو مردہ مرغیا ں اور20 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل