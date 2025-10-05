کھانا بناتے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی،میاں بیوی اور پو تا زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شتاب گڑھ کے علاقہ میں گھر میں کھانا بناتے سلنڈر سے گیس لیکج کے باعث آ گ لگ گئی۔آگ لگنے سے 3افراد معمولی جھلس گئے ۔ ریسکیو 1122 نے موقع پہنچ کر 63سالہ اسحاق،بیوی 60سالہ ارشاد بی بی اور 6 سالہ پوتے عمر کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد علامہ اقبال ہسپتال منتقل کر دیا۔
