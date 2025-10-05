صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے وزیر آ باد میں پر وقار تقریب

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد ،گوجرانوالہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹی رپورٹر)اساتذہ کی محنت، قربانیوں اور رہنمائی کو خراجِ تحسین پیش کرنے کیلئے پاکستان سمیت کئی ممالک میں 5 اکتوبر کو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے ۔اس سلسلہ میں وزیرآباد میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ و وزیرآباد نوید احمد نے ممبر صوبائی اسمبلی چودھری وقار احمد چیمہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے شرکت کی۔تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استاد صرف ایک پڑھانے والے نہیں بلکہ ایک رہنما، رہبر اور قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ 

 

