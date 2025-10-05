10 گینگ چور گینگ گرفتار ، 22 موٹر سائیکل ، گاڑی ،2 رکشے ،ٹرالی برآ مد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ اینٹی وہیکل یونٹ نے ماہ ستمبر کے دوران موٹرسائیکل چوروں کے خلاف کارروائیوں کے دوران چوری کی وارداتوں میں ملوث متعدد ملزموں کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ایس پی اے وی ایل ایس طارق محمودکی زیرنگرانی انچارج سب انسپکٹر محمدارشد ،سب انسپکٹرناصرگل و دیگران پر مشتمل پولیس ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 10گینگ کے 20ملزموں کے قبضہ سے ایک ہنڈائی ڈالہ ،22موٹرسائیکل ،2رکشے ، ایک ٹرالی اور 6لاکھ 50ہزارروپے برآمد کر لئے ۔ ملزموں میں ذیشان عرف شانی گینگ ،عرفان عرف پھانوگینگ،سجاد عرف ساجوگینگ ،تنویر گینگ وغیرہ کے سرغنہ اور کارندے شامل ہیں ۔