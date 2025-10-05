صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 گینگ چور گینگ گرفتار ، 22 موٹر سائیکل ، گاڑی ،2 رکشے ،ٹرالی برآ مد

  • گوجرانوالہ
10 گینگ چور گینگ گرفتار ، 22 موٹر سائیکل ، گاڑی ،2 رکشے ،ٹرالی برآ مد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ اینٹی وہیکل یونٹ نے ماہ ستمبر کے دوران موٹرسائیکل چوروں کے خلاف کارروائیوں کے دوران چوری کی وارداتوں میں ملوث متعدد ملزموں کو گرفتار کر لیا۔۔۔

ایس پی اے وی ایل ایس طارق محمودکی زیرنگرانی انچارج سب انسپکٹر محمدارشد ،سب انسپکٹرناصرگل و دیگران پر مشتمل پولیس ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 10گینگ کے 20ملزموں کے قبضہ سے ایک ہنڈائی ڈالہ ،22موٹرسائیکل ،2رکشے ، ایک ٹرالی اور 6لاکھ 50ہزارروپے برآمد کر لئے ۔ ملزموں میں ذیشان عرف شانی گینگ ،عرفان عرف پھانوگینگ،سجاد عرف ساجوگینگ ،تنویر گینگ وغیرہ کے سرغنہ اور کارندے شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل