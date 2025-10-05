صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:جھگڑے پر نوجوان وحشیانہ تشدد سے جاں بحق

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:جھگڑے پر نوجوان وحشیانہ تشدد سے جاں بحق

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے نواحی گاؤں سوئیانوالہ کے قریب ایک شخص کو وحشیانہ تشدد کرکے قتل کردیا گیا۔زین اور طارق کے مابین تکرارکے بعد لڑائی ہوئی تو زین وغیرہ نے طارق کو بجلی کے تاروں سے مارمار کر موت کے گھاٹ اتاردیا۔پولیس نے اطلاع ملنے پر لاش کو تحویل میں لیکر کارروائی شروع کردی۔

