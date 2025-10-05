کامونکے :داماد نے ساتھیوں سے ملکر سسرالیوں اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
کامونکے (نامہ نگار )داماد نے ساتھیوں کی مدد سے سسرالیوں اور بیوی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔بتایا گیا ہے کہ نواحی گاؤں مار ے وائیں کے رمضان اور اُسکے اہلیہ میں تنازع چل رہا ہے ۔گزشتہ روز رمضان نے آصف اور آٹھ نامعلوم ساتھیوں کی مدد سے اپنی بیوی، برادر نسبتی شفاقت علی اور ساس کو تشدد کا نشانہ بنادیا۔ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
