ڈسکہ:ڈاکوئوں نے باپ بیٹے کو لوٹ لیا
ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تین نامعلوم ڈاکوؤں نے باپ بیٹے سے رقم اور موبائل فون چھین لئے ، حافظ محمد منشا بیٹے کے ہمراہ جارہا تھا کہ تھانہ ستراہ کے علاقہ مانجھی پور میں موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے 3ہزار رو پے اور موبائل فون،چھین لیا، تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
تین نامعلوم ڈاکوؤں نے باپ بیٹے سے رقم اور موبائل فون چھین لئے ، حافظ محمد منشا بیٹے کے ہمراہ جارہا تھا کہ تھانہ ستراہ کے علاقہ مانجھی پور میں موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے 3ہزار رو پے اور موبائل فون،چھین لیا، تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔