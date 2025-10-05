صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:ڈاکوئوں نے باپ بیٹے کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:ڈاکوئوں نے باپ بیٹے کو لوٹ لیا

ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تین نامعلوم ڈاکوؤں نے باپ بیٹے سے رقم اور موبائل فون چھین لئے ، حافظ محمد منشا بیٹے کے ہمراہ جارہا تھا کہ تھانہ ستراہ کے علاقہ مانجھی پور میں موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے 3ہزار رو پے اور موبائل فون،چھین لیا، تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

