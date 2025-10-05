صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا۔ شوکت وسیم سے ہڑڑ روڈ پر ایک ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگیا۔نادر علی سے حبیب پورہ میں تین ڈاکو35ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔موضع دراجکے کے شاہد اقبال سے سادھوکی کے قریب دو ڈاکو 2لاکھ55ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ محمد حنیف سے نواحی گاؤں چنڈالی کے قریب ایک ڈاکو رقم چھین کر لے گیا۔

ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا۔ شوکت وسیم سے ہڑڑ روڈ پر ایک ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگیا۔نادر علی سے حبیب پورہ میں تین ڈاکو35ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔موضع دراجکے کے شاہد اقبال سے سادھوکی کے قریب دو ڈاکو 2لاکھ55ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ محمد حنیف سے نواحی گاؤں چنڈالی کے قریب ایک ڈاکو رقم چھین کر لے گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پارکس ، گرین بیلٹس تباہ، شہری تفریح سے محروم

گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

کمشنر کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اجلاس

ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

170 کلو مردہ مرغیا ں اور20 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل