کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا۔ شوکت وسیم سے ہڑڑ روڈ پر ایک ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگیا۔نادر علی سے حبیب پورہ میں تین ڈاکو35ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔موضع دراجکے کے شاہد اقبال سے سادھوکی کے قریب دو ڈاکو 2لاکھ55ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ محمد حنیف سے نواحی گاؤں چنڈالی کے قریب ایک ڈاکو رقم چھین کر لے گیا۔
