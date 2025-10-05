صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تھانہ کینٹ پولیس نے دوران گشت 2پتنگ بازوں کو گرفتار کرکے مقدمات درج کر لئے ۔ اے ایس آئی شہباز نت نے محلہ لوہاراں کے پلاٹ میں پتنگ بازی کرنے والے حسنین کھوکھر جبکہ اے ایس آئی جاوید نے جندریا روڈ شرقی راہوالی کے حامد بٹ کو پتنگ بازی کرنے کے جرم میں گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔

