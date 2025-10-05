سیالکوٹ :انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 افراد گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 افراد کو گرفتارکر لیا گیا۔ ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل گوجرانوالہ کے مطابق ملزموں میں محمد شہروز، وقاص اور قیصر شامل ہیں جنہیں سیالکوٹ اور گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔۔۔
شہروز نے شہری کو قطر ملازمت کا جھانسہ دے کر 4 لاکھ 16 ہزار روپے ہتھیائے ، ملزم وقاص نے اٹلی ملازمت کا جھانسہ دے کر 19 لاکھ 50 ہزار روپے لئے ، قیصر نے شہری کو سعودی عرب ملازمت کا جھانسہ دے کر 16 لاکھ روپے ہتھیائے ۔