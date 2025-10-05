صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 افراد گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 افراد کو گرفتارکر لیا گیا۔ ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل گوجرانوالہ کے مطابق ملزموں میں محمد شہروز، وقاص اور قیصر شامل ہیں جنہیں سیالکوٹ اور گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔۔۔

 شہروز نے شہری کو قطر ملازمت کا جھانسہ دے کر 4 لاکھ 16 ہزار روپے ہتھیائے ، ملزم وقاص نے اٹلی ملازمت کا جھانسہ دے کر 19 لاکھ 50 ہزار روپے لئے ، قیصر نے شہری کو سعودی عرب ملازمت کا جھانسہ دے کر 16 لاکھ روپے ہتھیائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

سیلاب :ضلع وہاڑی کے 21موضع جات میں سروے

ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

کوٹ ادو میں ٹک ٹاک تنازع پر فائرنگ‘مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل