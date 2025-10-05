صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد: فلسطین زندہ باد ریلی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الاحسان ویلفیئر سوسائٹی وزیر آبادکے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا،ثمن برج سے شروع ہوکر مین بازار،سیالکوٹ رود،کچہری چوک،اوور ہید برج سے ہوتی ہوئی اللہ والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی، ریلی کی قیادت رانا نعمت اللہ ظفر،حافظ عدیل احمد گرجاکھی،حافط عبد المنان سلفی نے کی۔

