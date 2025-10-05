موترہ :اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار
موترہ(نامہ نگار )اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار ہوگیا ۔تھانہ موترہ پولیس کو اطلاع ملی کہ مطلوب اشتہاری ملزم سخاوت اس وقت آڈھا میں جنید کیساتھ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتو ملزم چکما دیکرفرار ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار ہوگیا ۔تھانہ موترہ پولیس کو اطلاع ملی کہ مطلوب اشتہاری ملزم سخاوت اس وقت آڈھا میں جنید کیساتھ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتو ملزم چکما دیکرفرار ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔