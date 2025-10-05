صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موترہ :اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار ہوگیا ۔تھانہ موترہ پولیس کو اطلاع ملی کہ مطلوب اشتہاری ملزم سخاوت اس وقت آڈھا میں جنید کیساتھ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتو ملزم چکما دیکرفرار ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

