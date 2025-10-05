صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :تجاوزات کیخلاف آپریشن ، چینی مہنگی بیچنے پر دکان سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کی زیر نگرانی پیرا فورس نے کڑیانوالہ بازار میں تجاوزات کیخلاف آپریشن کیا۔۔۔

 کارروائی کے دوران تجاوزات اور اوورچارجنگ میں ملوث متعدد دکانداروں کو جرمانے کئے گئے ، جبکہ ارشد اﷲ دتہ سراں ٹریڈرز کو چینی کی اضافی قیمت وصول کرنے پر فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ انفورسمنٹ آفیسر امتیاز علی بھٹی نے اعوان شریف، جلالپور سوبتیاں اور گردونواح میں آپریشن کرتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کیا اور گراں فروشی پر کئی دکانداروں کو جرمانے کر دئیے ۔ 

 

