گجرات کی اہم سیاسی و سیاسی شخصیات مسلم لیگ میں شامل
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری وصوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے گجرات کی سیاسی و سماجی شخصیات کے وفد نے رضوان دلدار چودھری کی قیادت میں ملاقات کی۔۔۔
پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی و سماجی شخصیات نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ۔ صدر چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں محمد اسلم ٹوپہ ،ندیم سنار،بشیراحمد ٹوپہ،سیدمحمد اکبر ،محمد ارشاد ،مبشر ریاض اور دیگر شامل تھے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چوہدری شجاعت حسین کی قیادت میں مل کر عوام کی خدمت کریں گے ۔ شافع حسین نے کہا کہ سیاسی وسماجی شخصیات کی شمولیت سے پارٹی مزید مستحکم ہوگی ۔