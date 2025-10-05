صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کا غزہ سے متعلق بیان قبول نہیں :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
وزیراعظم کا غزہ سے متعلق بیان قبول نہیں :ڈاکٹر طارق

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے اسلامک سنٹرگجرات اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام راشن پیکیج کی تقسیم کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

وزیراعظم شہباز شریف کے غزہ اورٹرمپ سے متعلق بیان کوکسی صورت قبول نہیں کیاجائے گا ،پاکستانی قوم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخصیت کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کورضا مندی دے سکتی ہے ،انہوں نے کہاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جس کی سر زمین پر قبضہ ہو تو قوم اس کیخلاف مسلح جدوجہد کرسکتی ہے ، دنیا کی کوئی بھی طاقت زبردستی ایک قوم کا یہ حق نہیں چھین سکتی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کابنارس چوک پر تجاوزات کی بھرمار کا نوٹس

فاروق ستار کی زیرصدارت متحدہ بزنس فورم کا اجلاس

کراچی بار کی صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے منسوخی کے خلاف درخواست دائر

میئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر

بھتہ طلب کرنے والے ملزم کا عدالتی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل