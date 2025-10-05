وزیراعظم کا غزہ سے متعلق بیان قبول نہیں :ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے اسلامک سنٹرگجرات اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام راشن پیکیج کی تقسیم کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
وزیراعظم شہباز شریف کے غزہ اورٹرمپ سے متعلق بیان کوکسی صورت قبول نہیں کیاجائے گا ،پاکستانی قوم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخصیت کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کورضا مندی دے سکتی ہے ،انہوں نے کہاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جس کی سر زمین پر قبضہ ہو تو قوم اس کیخلاف مسلح جدوجہد کرسکتی ہے ، دنیا کی کوئی بھی طاقت زبردستی ایک قوم کا یہ حق نہیں چھین سکتی ۔