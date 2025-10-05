صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

  • گوجرانوالہ
واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

گجرات(سٹی رپورٹر )چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرات چودھری علی ابرارجوڑا نے روزنامہ دنیا کیساتھ گفتگو کر تے ہوئے کہا کہ بطورسٹی صدرمسلم لیگ پارٹی کی مضبوطی اور تنظیم سازی کیلئے اقدامات کررہاہوں۔۔۔

انہوں نے کہا کہ کمیشن وکرپشن کیساتھ اسلحہ اورڈالہ کلچر کی قائد شافع حسین نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی،ویژنری قائد صوبائی وزیر شافع حسین کی کاوشوں سے گجرات سیوریج منصوبے کیلئے 26ارب کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں ،دیہی واربن فلڈنگ کے متاثرین کی امداد کیلئے سروے آخری مراحل میں ہے جس کے بعد امدادی رقوم دی جائینگی،واسا گجرات آئندہ ہفتے تک مکمل طورپر فعال ہوجائے گا جوسیوریج ونکاسی آب جیسے مسائل کے فوری حل کاذمہ دارہوگا،مستقبل میں سیلابی پانی کوشہرمیں داخل ہونے سے روکنے کیلئے لورائے چوک اورماجرہ پلی کے مقام پرپختہ نالے بولے اوربھمبرنالے تک تعمیرہونگے ، علی پورتا شادمان چوک ساڑھے تین کروڑ روپے کے فنڈز سے نالے تعمیرہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

سیلاب :ضلع وہاڑی کے 21موضع جات میں سروے

ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

کوٹ ادو میں ٹک ٹاک تنازع پر فائرنگ‘مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل