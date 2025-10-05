واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا
گجرات(سٹی رپورٹر )چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرات چودھری علی ابرارجوڑا نے روزنامہ دنیا کیساتھ گفتگو کر تے ہوئے کہا کہ بطورسٹی صدرمسلم لیگ پارٹی کی مضبوطی اور تنظیم سازی کیلئے اقدامات کررہاہوں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ کمیشن وکرپشن کیساتھ اسلحہ اورڈالہ کلچر کی قائد شافع حسین نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی،ویژنری قائد صوبائی وزیر شافع حسین کی کاوشوں سے گجرات سیوریج منصوبے کیلئے 26ارب کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں ،دیہی واربن فلڈنگ کے متاثرین کی امداد کیلئے سروے آخری مراحل میں ہے جس کے بعد امدادی رقوم دی جائینگی،واسا گجرات آئندہ ہفتے تک مکمل طورپر فعال ہوجائے گا جوسیوریج ونکاسی آب جیسے مسائل کے فوری حل کاذمہ دارہوگا،مستقبل میں سیلابی پانی کوشہرمیں داخل ہونے سے روکنے کیلئے لورائے چوک اورماجرہ پلی کے مقام پرپختہ نالے بولے اوربھمبرنالے تک تعمیرہونگے ، علی پورتا شادمان چوک ساڑھے تین کروڑ روپے کے فنڈز سے نالے تعمیرہونگے ۔