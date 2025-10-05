وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی:اختر خان
کامونکے (نامہ نگار )کامونکے میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عوامی اعتماد کا مظہر ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ایم پی اے اختر علی خاں اور ایم این اے ذوالفقار بھنڈر نے سابق کونسلر منیر حسین بٹ کے ڈیرہ پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔۔۔
ایم پی اے چودھری اختر علی خاں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی ہے ،ہر ضلع اور شہر میں صفائی، نکاسی آب، بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کے منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں، جس کی واضح مثال کامونکے شہر ہے جہاں گلی محلوں کی صفائی، نکاسی آب کا نظام اور دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جا رہے ہیں۔ ایم این اے ذوالفقار بھنڈر نے کہا کہ عوام نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ اسے عملی اقدامات کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سابق کونسلر منیر حسین بٹ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ترقیاتی منصوبے علاقے کے عوام کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے میں سنگ میل ثابت ہوں گے ۔