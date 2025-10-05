صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

گوندلاوالا (نامہ نگار)قلعہ دیدار سنگھ میں رکشہ ڈرائیور کی نویں کلاس کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش ،سکول سے چھٹی کے بعد ملزم گھر چھوڑنے کے بجائے ویرانے میں لے گئے۔۔۔

 دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ اگو چک کے رہائشی محمد مصطفی کی 16 سالہ پوتی عبداللہ پور میں نجی سکول میں نویں کلاس کی طالبہ ہے ، رکشہ ڈرائیور زین مسیح نے چھٹی کے بعد طالبہ کو گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھی سانول کو بھی بٹھا لیا اور ویرانے میں لیجا کر زیادتی کی کوشش کرنے لگے ، قریب سے گزرتے لوگوں نے شک گزرنے پر بچی کو ملزموں کے چنگل سے آزاد کر ایا ،پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

سیلاب :ضلع وہاڑی کے 21موضع جات میں سروے

ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

کوٹ ادو میں ٹک ٹاک تنازع پر فائرنگ‘مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل