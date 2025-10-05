قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش
گوندلاوالا (نامہ نگار)قلعہ دیدار سنگھ میں رکشہ ڈرائیور کی نویں کلاس کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش ،سکول سے چھٹی کے بعد ملزم گھر چھوڑنے کے بجائے ویرانے میں لے گئے۔۔۔
دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ اگو چک کے رہائشی محمد مصطفی کی 16 سالہ پوتی عبداللہ پور میں نجی سکول میں نویں کلاس کی طالبہ ہے ، رکشہ ڈرائیور زین مسیح نے چھٹی کے بعد طالبہ کو گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھی سانول کو بھی بٹھا لیا اور ویرانے میں لیجا کر زیادتی کی کوشش کرنے لگے ، قریب سے گزرتے لوگوں نے شک گزرنے پر بچی کو ملزموں کے چنگل سے آزاد کر ایا ،پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کو گرفتار کرلیا۔