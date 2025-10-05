عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ نے کالج پہنچنے پر۔۔۔
پرنسپل راؤ محمد حسان ،وائس پرنسپل محمد عمران اقبال اور وائس پرنسپل راحت لطیف اعوان نے تمام اساتذہ کا پر تپاک استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کئے ۔ مہمان خصوصی ایم بی بی ایس کی طالبہ ثمن زہرا نے معزز اساتذہ کرام کے ہمراہ کیک کاٹا ۔