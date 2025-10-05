صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

  • گوجرانوالہ
عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے پنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ نے کالج پہنچنے پر۔۔۔

پرنسپل راؤ محمد حسان ،وائس پرنسپل محمد عمران اقبال اور وائس پرنسپل راحت لطیف اعوان نے تمام اساتذہ کا پر تپاک استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کئے ۔ مہمان خصوصی ایم بی بی ایس کی طالبہ ثمن زہرا نے معزز اساتذہ کرام کے ہمراہ کیک کاٹا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل