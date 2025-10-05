صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ذبخ خانوں میں اضافہ ، مضر صحت گوشت فروخت

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )غیر قانونی ذبخ خانوں کی تعدادبڑھ گئی، بیمار اور لاغر جانوروں کا مضر صحت گوشت فروخت کیا جانے لگا ۔ تتلے عالی اور نواحی دیہات میں 200کے قریب قصابوں کی دکانوں پر چھوٹا بڑا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے لیکن۔۔۔

سرکاری سلاٹر ہاؤس صرف نوشہرہ ورکاں میں ہے دیگر قصبوں، دیہات میں قصاب حویلیوں،گھروں،شاہراہوں پر چھوٹے بڑ ے جانوروں کو غیر قانونی طور پ ذبح کررہے ہیں۔ غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز میں نہ صرف لاغر،بیمار جانوروں کو ذبح کیا جا رہا بلکہ پابندی کے باوجود مادہ جانوروں بھیڑ،بکری،گائے بھینس کا گوشت بھی فروخت کیا جا رہا ہے ۔لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ کے افسر وں وعملہ کی جانب سے کارروائیاں بند ہونے کی وجہ سے غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کی تعداد میں اضافہ ہوگیا ،شہری غیر معیاری ،مضر صحت گوشت کھانے پر مجبور ہیں ۔ مقامی شہریوں رانا طیب مقصود،رانا علی حسن،سابق ناظم رانا شبیر احمد نمبردار،علی حیدر،محمد احمدحسان،عبدالرحمن عرف پپو،صائم ایوب نے غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

