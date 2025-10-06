میٹرک،انٹر کے پو زیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن کے امتحانات میٹرک اور انٹرمیڈیٹ فرسٹ اینول 2025 کے پوزیشن ہولڈرز طلبا و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی۔۔۔
مہمانِ خصوصی کمشنر ، چیئرمین تعلیمی بورڈ نوید حیدر شیرازی تھے ۔کمشنر نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبا و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گجرات میڈم نورالعین ، کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر محمد احتشام جان بٹ آڈٹ آفیسر ضیا المرتضیٰ ،بورڈ افسر ، اساتذہ، والدین اور معززین علاقہ بھی موجود تھے ۔کمشنر نے خطاب میں کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کو اولین ترجیح دے رہی ہیں اور اُن کے وژن کے مطابق ہونہار طلبا کی حوصلہ افزائی کیلئے اس قسم کے اقدامات جاری رہیں گے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کل 52 پوزیشن ہولڈرز ہیں ، پوزیشن ہولڈرز کو بگھیوں میں بٹھا کر گوجرانولہ بورڈ کی سیر بھی کر ائی گئی اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔